Im Büro ließ ich meinen Fernseher während der Arbeit laufen. Er stand in meinem Rücken, bei Videokonferenzen konnten Menschen den flimmernden Bildschirm sehen. Sie bekamen einen falschen Eindruck von mir. Ich würde nicht richtig arbeiten. In den Büros gegenüber sah ich Unternehmensberater, auch sie schauten Fußball, ihre Büros flackerten grün. Hoffentlich verrutschten sie nicht in ihrer Excel-Datei. Ich winkte rüber, aber sie winkten nicht zurück.

Am schönsten ist es noch immer zu Hause auf der Couch, das ist mein Resümee nach vier Wochen WM. Zu Hause trinke ich einige alkoholfreie Biere und wenn ich richtig in Laune bin, drehe ich die Heizung ein wenig auf. Zum Finale kaufe ich mir wohl eine Tüte Chips. Aber Sie können das natürlich halten, wie sie wollen. Auch Reiswaffeln bieten sich an.