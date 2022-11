Ein Weihnachtsmarkt in der Hamburger Innenstadt, ein Selbstversuch: Lassen sich zwei mittelmäßige Dinge – Fußball-WM in Katar und »Winzer-Glühwein« – zu etwas Gutem kombinieren?

Ich stelle mich an den Glühweinstand und starte die ARD-App auf dem Handy. Schweiz gegen Brasilien, in voller Lautstärke. In Katar sind es 25 Grad, leicht bewölkt. Hamburg: vier Grad, Regen. Von oben tropft es kalt in meinen Nacken.