Der US-Journalist Grant Wahl kollabierte am Freitagabend bei seiner WM-Berichterstattung aus dem Fußballstadion in Katar und starb kurz darauf. Nur wenig später ist nach übereinstimmenden Medienberichten ein weiterer Reporter ums Leben gekommen. Der Fotojournalist Khalid al-Misslam vom katarischen Nachrichtensender Al Kass TV verstarb am Samstag aus noch unbekannten Gründen.