Wir fuhren auf Rollern zum Camp Nou, Barcelona spielte gegen Eibar. Der beste Fußballer der Welt hätte einen schlechten Tag haben können – der Vorführeffekt schont keine Helden. Aber er dribbelte in kleinen Schritten durch die grätschende Abwehr, für ihn galten offenbar andere Gesetze der Physik, die Verteidigter fielen um wie Comicfiguren, Messi machte drei Tore in der ersten Halbzeit und eins in der zweiten. Die Chöre schallten durchs Stadion: Messi! Messi! Messi! Die Menschen standen auf und verneigten sich, als beteten sie ihn an.