Von einer angespannten Lage war zwischenzeitlich auch in Lyon die Rede. Wie die Zeitung »Nice-Matin« berichtete, kam es auch in Nizza und Cannes zu Konflikten zwischen Fans und der Polizei.

Im südfranzösischen Montpellier nahmen Fans beider Seiten sich mit Feuerwerkskörpern unter Beschuss. In der Stadt kam es außerdem zu einem tödlichen Zwischenfall: Ein 14-Jähriger wurde am Rande einer Fanfeier von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Wie die Präfektur in Montpellier mitteilte , habe das Auto den Jugendlichen am Mittwochabend mit voller Wucht erfasst. Der Fahrer habe die Flucht ergriffen.