Klinsmann von England beeindruckt

8.10 Uhr: Englands Auftaktsieg bei der Fußball-WM in Katar hat auch den früheren Bundestrainer Jürgen Klinsmann beeindruckt. »Sie waren sehr, sehr professionell in der Art, wie sie weitergespielt und den Rhythmus hochgehalten haben«, schrieb der frühere Stürmer des Premier-League-Klubs Tottenham in seiner Newsletter-Kolumne für die britische BBC.