Vielleicht fange ich aber auch mit den einfachen Tipps an. Man soll, erfahre ich auf Seite 39, seine Fußballtasche nach dem Training immer sofort auspacken. Und für die Kabine empfiehlt sich die Anschaffung eines Getränkekühlschranks mit 340 Liter Fassungsvermögen für 729 Euro.

Es ist also nicht so, dass der deutsche Fußball unwiederbringlich am Ende ist. Die Tipps liegen auf dem Tisch. Jetzt sind wir Fußballer gefragt, sie auch umzusetzen. Melancholisch griff ich zur Fernbedienung: Vielleicht kommt ja irgendwo Fußball. Aber es kam kein Fußball, es kamen die Rosenheim-Cops.