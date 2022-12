Thomas Müller hat in 121 Länderspielen 44 Tore geschossen, zehn davon bei einer Weltmeisterschaft – mehr als Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo. Katar war seine vierte WM-Teilnahme. 2014 wurde er in Brasilien mit der deutschen Mannschaft Weltmeister. In Katar erlebte er indes zum zweiten Mal nacheinander das Vorrunden-Aus bei einer WM.