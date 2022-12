Kein Bock aufs Finale Warum boykottieren meine Kinder die WM?

Ich verstehe nicht, warum sie sich selbst dann nicht für die WM interessieren, wenn sie abends bis um zehn aufbleiben dürfen, um fernzusehen. Unsere Tochter ist acht, unser Sohn wird bald sechs. Wir schauen mit ihnen ein Mal in der Woche einen Film, manchmal auch nichts. Ja, so anstrengende Eltern sind wir. Dafür dürfen sie keine Cola trinken. Ich fand immer, man muss die Kleinen möglichst früh gegen sich aufbringen, damit sie später ein Thema haben, gegen das sie rebellieren können. Sie sollten sich zu kritischen Wesen entwickeln. Aber nicht so kritisch.