Wann wird es mal wieder schön? Als ich mein Abi bestanden hatte, rätselhafterweise, sah ich da diesen Mann im Fernsehen. Er sah aus wie ein Lehrer, dem man vertraut. Jürgen Klopp. Es war die WM 2006 und schön warm, und dieser gut gelaunte Experte zeichnete irgendwelche Kreise und Pfeile aufs Spielfeld. Zickzack. In die Schnittstelle! Hoch stehen, tief stehen. Arne Friedrich möchte kurz spielen, Bernd Schneider bietet sich lang an. Jetzt halten wir noch mal an, Stopp! Ich verstand nichts, ich liebte es.