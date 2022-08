Ohnehin stand hinter ihrem WM-Start in Italien seit Wochen ein Fragezeichen, da sie nach dem verletzungsbedingten Karriereende ihres Paradepferdes Hale Bob über keinen geeigneten Nachfolger verfügt. Ihre erst zehnjährige Stute Siena Just Do It zeigte zuletzt beim CHIO in Aachen Nerven, ein großes Championat käme für das Pferd wohl zu früh.

Klimke wurde 2008 in Peking und 2012 in London Mannschafts-Olympiasiegerin im Vielseitigkeitsreiten, 2016 folgte in Rio Silber.

Die WM im berühmten italienischen Pferdesportzentrum Pratoni del Vivaro in Rocca di Papa, dem Sommersitz des Papstes in der Nähe von Rom, beginnt am 15. und 16. September mit zwei Dressurtagen. Am 17. September geht es ins Gelände, am 18. September werden im Springen die Medaillen vergeben.