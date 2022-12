Ich freue mich auf das Spiel. Vielleicht kommen wir weiter, vielleicht nicht. Ich hoffe, dass mir die ARD-Moderatoren rechtzeitig erklären, was passieren wird. Die Spielerfrauen der Nationalelf durften vor dem Spiel gegen Costa Rica ins Hotel ihrer Männer, der Chefkoch des DFB sagte, dass er am Spieltag kein rotes Fleisch serviert, nur pochierten Fisch, Nudeln und Gemüse. Und Milchreis. Der Chefkoch heißt Anton Schmaus. Alles ist plötzlich wichtig. Alle wirken gut vorbereitet, außer mir. Und das ist gut so.