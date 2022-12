Schon vor zwölf Jahren sei das Kind mit der Vergabe der WM nach Katar in den Brunnen gefallen. Lahm: »Infantino macht nicht den Eindruck, als ob er daran etwas ändern will. Er macht sich das Spiel zunutze. Das ist das Problem der Fifa, einer Institution mit Sitz in Europa – nicht des Fußballs. Und das lässt sich nur ändern, indem man künftig endlich auf ein vernünftiges, transparentes Vergabeverfahren setzt.«

Die Europäer müssen laut Lahm »nun zusammenstehen und verhindern, dass es noch mal zu solch einem Skandal kommt wie bei der WM-Vergabe 2010«. Man müsse Integrität zeigen, »Europa muss wehrhaft bleiben«, so der 39 Jahre alte langjährige Bayern-Star, »denn eine Weltmeisterschaft ohne Europa funktioniert nicht. Der Turnierdirektor will bei der EURO 2024 »unsere Werte wieder mehr in den Vordergrund rücken und vor allem das Spiel. In einem demokratischen Land – und ich denke, dass die Leute darauf Lust haben«.