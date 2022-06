Trotzdem weiter für die Show verantwortlich

McMahons soll nicht allein in den Fall beteiligt gewesen sein, auch WWE-Talentkoordinator und Ex-Wrestler John Laurinaitis sei involviert gewesen, heißt es. Den Männern wird ein Verstoß gegen die selbst auferlegten Firmenrichtlinien vorgeworfen. Allerdings ist der angekündigte Rückzug des WWE-Chefs kein kompletter: Wie das Unternehmen mitteilte, sei McMahon weiter für die kreativen Inhalte des Schaukampf-Netzwerks verantwortlich. Zudem kündigte WWE einen Auftritt McMahons in der Live-Sendung »Smackdown« an.