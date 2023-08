Mit einer umjubelten Zehnkampf-Show hat der deutsche Rekordhalter Leo Neugebauer Kurs auf Gold genommen. Der 23-Jährige geht bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest als Führender in den Samstag, an dem die Medaillenentscheidung in der Königsdisziplin fällt. »Meine Stimme ist nicht mehr so sehr da, weil ich schon so viel geschrien habe«, sagte Neugebauer, der vor den Kanadiern Pierce Lepage und Damian Warner liegt. »Der erste Tag hat viel Spaß gemacht.«