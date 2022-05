WM- und EM-Qualifikation der Zehnkämpfer Weltmeister Kaul gibt wegen Schwindelgefühlen auf

Weltmeister Niklas Kaul hat bei der ersten Zehnkampf-Qualifikation für die Welt- und Europameisterschaften am Samstag in Ratingen einen Rückschlag hinnehmen müssen. Wegen eines aufgetretenen Schwindelgefühls brach der 24-jährige Mainzer den Wettkampf ab. Über 400 Meter ging er zwar an den Start, hörte aber nach wenigen Metern auf. Auch der frühere WM-Dritte Kai Kazmirek stieg kurz nach dem Start der letzten Disziplin des ersten Wettkampftages aus, weil er mit seinen Leistungen nicht zufrieden war.

Kauls WM-Start nicht gefährdet

Kaul hat als Titelverteidiger eine Wildcard für die WM vom 15. bis 24. Juli in Eugene/Oregon, muss aber die EM-Norm von 8100 Punkten noch übertreffen, um bei den Heim-Titelkämpfen Mitte August in München antreten zu dürfen. Ob er in drei Wochen beim Meeting im österreichischen Götzis einen neuen Anlauf nimmt oder erst bei der WM versucht, die EM-Norm zu übertreffen, ließ er offen. Der 31 Jahre alte Kazmirek will hingegen in Götzis antreten.