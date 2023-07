Gegen die Uhr, gegen den Berg, Teil 3: Das bislang letzte Bergzeitfahren der Tour-Geschichte ist erst drei Jahre her und hat jetzt schon seinen Platz in der Historie. Einen Tag vor dem Ende der Rundfahrt musste Primož Roglič eigentlich nur ankommen, so bequem schien sein Vorsprung als Führender. Es passierte etwas, was an sich gar nicht passieren konnte: Ein junger slowenischer Landsmann von Roglič namens Tadej Pogačar flog geradezu hinauf nach La Planches des Belles Filles und der Spitzenreiter verkrampfte von Kilometer zu Kilometer mehr. Am Ende des Zeitfahrens hatte die Tour sensationell einen neuen Mann im Gelben Trikot und einen neuen Superstar. Am Dienstag nun widerfuhr ihm, was Roglič damals erlebte.

Wie gehts weiter? Im offiziellen Tour-Programm hat Streckenchef Thierry Gouvenou die Etappe vom Mittwoch mit nur einem Wort analysiert: »Grandios!« Erst geht es über zwei Berge der 1. Kategorie und am Schluss über den berüchtigten Col de la Loze mit seinen 2304 Metern das diesjährige Dach der Tour, hinauf nach Courchevel. Das ist schon keine Königsetappe mehr, das ist eine Kaiseretappe. Und vermutlich Pogačars letzte Chance. Aber kann man sich wirklich vorstellen, dass Vingegaard sich um zwei Minuten abhängen lässt? Nein.