was würde ich machen, wenn ich viel Geld erben würde? Diese Frage hatte ich mir bisher noch nicht gestellt. Denn es läuft nun mal so: Nur, wer in eine wohlhabende Familie geboren wurde, wird ein großes Vermögen erben. Doch was, wenn alle jungen Erwachsenen 20.000 Euro bekämen?

Diesen Betrag hat unter anderem das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung vorgeschlagen. Das sagt, ein solches Grunderbe für alle könnte dabei helfen, die soziale Ungleichheit in Deutschland zu verringern. Eine Stiftung möchte herausfinden, ob das stimmt – und hat dreimal 20.000 Euro verlost.

Zwei Gewinner:innen erzählen im Text der Woche meines Kollegen Nathanael Häfner, was sie mit dem Geld vorhaben. Ihre Pläne haben mir gezeigt, was für einen Unterschied so ein Grunderbe machen könnte.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Tanya Falenczyk