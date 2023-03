Anspruch auf die 200-Euro-Einmalzahlung haben Studierende und Fachschüler:innen, die zum Stichtag 1. Dezember 2022 an einer Hochschule eingeschrieben oder in einer Fachschulausbildung waren. Das Geld ist als Entlastung angesichts der stark gestiegenen Energiepreise gedacht. Voraussetzung ist ein Wohnsitz oder »gewöhnlicher Aufenthalt« in Deutschland. An Fachschulen werden beispielsweise Erzieher:innen ausgebildet, Techniker:innen und Betriebswirt:innen. Die Energiepreispauschale soll weder besteuert noch bei etwaigen Sozialleistungen angerechnet werden.