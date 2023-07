Startklar-Newsletter Lassen sich Achtsamkeit und »Hustle« verbinden?

Gerade in den ersten paar Jahren nahm die Arbeit weitaus mehr Raum in meinem Leben ein als die Zeit, die ich auf dem Papier beschäftigt war. Spätestens als ich begann, von Slack-Nachrichten oder übervollen E-Mail-Postfächern zu träumen, merkte ich: So geht das nicht. Und überlegte mir aktiv Wege, wie ich meinen Kopf im Feierabend frei von Arbeitsgedanken halten konnte.

Die Protagonistin unseres Textes der Woche musste das ebenfalls erst lernen. Mona Ghazi ist das, was man eine High-Performerin nennt, mit 21 hat sie bereits zwei Unternehmen gegründet. Gleichzeitig versucht sie alles, um nicht von der Arbeit verschluckt zu werden – denn auch sie hat schon die Erfahrung gemacht, dass ständiger »Hustle« irgendwann zermürbt.