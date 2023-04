Startklar-Newsletter Wieso leiden so viele Studierende unter Ängsten und Depressionen?

wie für so viele junge Menschen im Land war die Coronapandemie auch für mich eine enorme Belastungsprobe. Eine Zäsur, die erschütterte, was ich davor für sicher hielt, und die Fragen aufwarf darüber, was mir im Leben wichtig ist.

Die Pandemie mag nun endlich vorbei sein – in den Köpfen ist sie es wohl noch nicht ganz: Obwohl an vielen Unis frisches Leben auf den Campus zurückgekehrt ist, die meisten Seminare wieder vor Ort stattfinden, erleben die psychosozialen Beratungsstellen der Studierendenwerke vielerorts einen Ansturm. Studierende müssen teils über drei Monate auf Erstgespräche warten. Wieso ist das so?