ich kann nur unterschreiben, was die Ökonomin Alexandra Niessen-Ruenzi meinem Kollegen Benjamin Ansari im Interview erzählt hat: Schon in der Schule solle man lernen, wie man in Aktien investiert.

Bei mir haben meine Eltern versucht, die Finanzbildung zu übernehmen. Sie schenkten mir zu Schulzeiten das Buch »Felix und das liebe Geld: Vom Reichwerden und anderen wichtigen Dingen«. Ich habe es allerdings nur bis zur Hälfte gelesen. Wer weiß, wie reich ich heute wäre, hätte ich es bis zum Ende geschafft – oder hätte ich mir das Wissen für Klassenarbeiten aneignen müssen.