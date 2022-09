Als Auslieferungsfahrer:in braucht man einen Führerschein, dafür kann man ohne Vorwissen starten. So hat es auch Markus Marquardt gemacht: Der 22-Jährige studiert im sechsten Semester Informatik an der Universität Hamburg und arbeitet seit vier Jahren nebenbei als Paketzusteller bei der Deutschen Post. Hier erzählt Marquardt, wie viel er verdient, was ihm an seinem Job besonders gut gefällt und was er auf seinen Touren fürs spätere Berufsleben lernt.