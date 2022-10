In seiner Jugend saß Luis Newton stundenlang vor dem Computer, interessierte sich mehr und mehr für die technischen Details. Nach dem Abitur entschied er sich dann für ein Studium der Wirtschaftsinformatik. Mittlerweile macht der 26-Jährige seinen Master an der Hochschule Niederrhein und arbeitet nebenbei bei einem großen IT-Dienstleister. Auf YouTube betreibt er einen eigenen Kanal , in dem er Tipps rund um sein Studium gibt. Hier erzählt Newton, wie er seinen Job und sein Studium verbindet, wie viel er verdient und was ihm zu Beginn schwerfiel.