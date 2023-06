Berufseinstieg in der außerschulischen Bildung »Ich möchte auf keinen Fall mit einer Lehrerin tauschen«

Zum Ende meines Studiums habe ich als Vertretungslehrkraft an einer Gesamtschule gearbeitet und erkannt, dass ich es mir nicht vorstellen kann, jeden Tag vor einer Klasse zu stehen. Es kostet sehr viel Energie, allen Kindern gerecht zu werden und dabei inhaltlich wie pädagogisch gute Arbeit zu machen. Diese Einsicht hat bei mir erst mal zu einer kleinen Krise geführt. Fünf Jahre studiert – um dann zu merken, dass ich gar nicht an die Schule möchte? Nach dem Staatsexamen haben die meisten meiner Kommiliton:innen ein Referendariat gemacht. Ich blieb erst einmal als wissenschaftliche Mitarbeiterin an meiner Uni in Kassel.