mein Verhältnis zur Kirche würde ich als »sehr kritisch« beschreiben – typisch für viele in meiner Generation und bei den Jüngeren. Nur noch 43 Prozent der 14- bis 29-Jährigen in Deutschland sind christlich. Und von den jungen Christ:innen sagt nur ein knappes Fünftel, dass Glaube in ihrem Leben wichtig sei.

Angesichts dieser Werte fragt man sich, was die 26-jährige Anna-Nicole Heinrich an der Spitze der Evangelischen Kirche ausrichten soll. Wie will sie diese alte Institution in die Zukunft führen – und warum setzt die Kirche ausgerechnet auf sie?

Meine Kollegin Tanya Falenczyk hat Heinrich einige Monate begleitet. Beim Lesen des Textes fand ich es besonders interessant zu erfahren, wie Heinrich versucht, Klimaprotest und Kirchentradition miteinander zu vereinen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Katharina Hölter