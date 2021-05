Berufseinstieg als Apothekerin »Ich fände es gerechtfertigt, wenn wir mehr verdienen würden«

Lisa Sielhorst kämpfte sich durch fünf Jahre Pharmazie-Studium und startete mitten in der Pandemie in den Job. Die verändert ihren Arbeitsalltag nachhaltig – was gute und schlechte Seiten hat.