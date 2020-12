Assistenzärztin in der Gynäkologie »Ich wollte heulen, aber ich hatte keine Zeit dazu«

Mediziner gelten als Halbgötter in Weiß. Berufsanfängerin Charlotte lernte in ihrem ersten Jahr im Krankenhaus, dass auch Ärzte an ihre Grenzen stoßen. Spätestens, als vor ihren Augen beinahe ein Baby starb.