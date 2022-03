Als junge Frau auf der Walz »Jeder Tag ist ein neues Abenteuer«

Für drei Jahre wandert Tischlerin Victoria Rose ohne Handy durch die Welt und arbeitet in Gelegenheitsjobs. Hier erzählt sie von dem Moment, in dem sie Heimweh bekam – und was ein Nagel im Ohrläppchen mit Ehre zu tun hat.