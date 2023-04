Weniger Auszubildende im Handwerk

Deutliche Rückgänge gab es bei den Handwerksberufen mit einem Minus von 2,3 Prozent. Seit Mitte August 2022 will das Handwerk mit einer bundesweiten Werbewelle dem Mangel entgegenwirken. Im Bereich Industrie und Handel stieg die Zahl der Neuverträge in der Jahresfrist hingegen um 2,9 Prozent. Zum Jahresende 2022 befanden sich damit 1,22 Millionen Personen in den mehrjährigen Berufsausbildungen. Das waren noch einmal drei Prozent weniger als im Jahr 2021.