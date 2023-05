Wieso bleiben so viele Ausbildungsstellen in Deutschland unbesetzt? 2022 waren es laut Berufsbildungsbericht des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) ganze 68.900 Stellen – ein neuer Höchststand. Als Hauptursache für die Lücke wird oft der demografische Wandel ausgemacht. Die Mehrheit der Auszubildenden und Ausbilder:innen macht jedoch vor allem die fehlende Berufsorientierung in Schulen dafür verantwortlich. Das geht aus der bislang unveröffentlichten Studie »Azubi-Recruiting Trends 2023« hervor, die dem SPIEGEL vorliegt. Befragt wurden dafür rund 4300 Schüler:innen und Azubis sowie rund 1600 Ausbilder:innen.