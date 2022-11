der Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ist heute genau neun Monate her. Mittlerweile haben Millionen Menschen in Deutschland Schutz gefunden, einige junge Ukrainer:innen studieren an deutschen Hochschulen. Doch vor Kriegsbeginn lebten auch rund 76.500 ausländische Studierende in der Ukraine. Charkiw, Kiew und Uschgorod – für sie waren das die Alternativen zu Maastricht und Bristol.

Zunächst planten EU-Staaten, darunter Deutschland, ihnen dieselben Rechte wie Ukrainer:innen zu gewähren. Doch dann kam es anders.

Im Text der Woche von Anna-Theresa Bachmann und Steffen Lüdke erzählen zwei Studierende aus Drittstaaten, wie es ihnen in der Hoffnung auf einen Studienplatz in Deutschland ergangen ist. Für sie ist aus der anfangs so vielversprechenden Idee, ihr Studium in der EU fortzusetzen, ein Albtraum geworden.

Tanya Falenczyk