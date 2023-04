Welche Summer und Winter Schools gibt es?

Viele Universitäten im In- und Ausland bieten in den Semesterferien für nationale und internationale Studierende ein- bis achtwöchige Blockseminare an, sogenannte Summer- oder Winterschools. Die Themen und Kosten variieren je nach Programm stark; für einige gibt es Stipendien.

Ein Überblick über Summer- und Winterschools weltweit findet sich hier , einer über Kurse in Europa hier , das Angebot an Sprach- und Fachkursen in Deutschland hier und die Liste der am »Go East«-Programm des DAAD teilnehmenden Partneruniversitäten hier . Weitere Informationen gibt es zudem auf den Websites vieler Universitäten und beim DAAD .