Wenn wir unser Gehirn hingegen mit den richtigen Reizen versorgen, prägen sich die Informationen nicht nur besser ein – sie lassen sich auch leichter abrufen und in einen übergeordneten Zusammenhang bringen (Transferleistung). Wenn schon auswendig lernen, dann wenigstens so effizient wie möglich. Und dazu verankern wir heute ein paar feine Techniken in deinem Frontalkortex.

1. Global Picture

Viele Studierende beginnen ihre Klausurvorbereitung ohne eine klare Struktur. Sie reihen Lerneinheit an Lerneinheit, ohne zu wissen, wie die einzelnen Themen zusammenhängen. Diese Studis haben das »Große Ganze«, auf Englisch auch: Global Picture, nicht vor Augen. Und damit erschweren sie es ihrem Gehirn, die einzelnen Themen abzuspeichern, weil die separaten Häppchen in keiner Verbindung zueinander stehen. Was hat die Definition aus Kapitel 1 mit der Formel aus Kapitel 2 und dem Paragrafen aus Kapitel 2 miteinander zu tun?