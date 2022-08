Viele Firmen reagieren auf den Mangel an Bewerber:innen, indem sie versuchen, ihre Ausbildung attraktiver zu gestalten. Dies gaben mehr als die Hälfte der Unternehmen in der DIHK-Umfrage an. Sie setzen demnach auf flache Hierarchien (58 Prozent), moderne IT-Technik (51 Prozent), finanzielle Anreize (37 Prozent) oder Projekte für Azubis (26 Prozent).

Auch Statistisches Bundesamt verzeichnet keinen echten Aufwärtstrend

Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes aus dem April haben im vergangenen Jahr rund 467.100 Personen in Deutschland einen neuen Ausbildungsvertrag in der dualen Berufsausbildung abgeschlossen. Das waren 0,3 Prozent mehr als im Vorjahr, das aufgrund der Coronapandemie mit 465.700 Ausbildungsverträgen einen historischen Tiefstand verzeichnet hatte.