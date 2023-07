Startklar-Newsletter Können Deutsche bald nicht mehr in den Niederlanden studieren?

Mit mehr Aufnahmetests und weniger Englisch will sie überfüllte Vorlesungssäle, die Überforderung von Dozierenden und die Wohnungskrise abmildern.

Als ich davon erfahren habe, musste ich sofort an meine Zeit in Utrecht denken. Vor mittlerweile acht Jahren habe ich dort ein Erasmussemester verbracht, aus dem mir viel geblieben ist: journalistische Auslandserfahrung, Freund:innen in ganz Europa, die Liebe zu Pommes mit Erdnusssoße. Werden andere das in Zukunft nicht mehr erleben dürfen?