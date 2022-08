Das Deutsche Studentenwerk begrüßte die Zahlen in einer Mitteilung vom Freitag . Eine »stabile Trendumkehr« stehe jedoch noch aus, so Matthias Anbuhl, Generalsekretär des Studentenwerks. Er fordert die Bundesregierung auf, die angekündigte grundlegende Bafög-Reform in die Tat umzusetzen. Die hatte zwar kürzlich beschlossen, die Fördersätze anzuheben – jedoch nicht in dem Ausmaß, das sich viele Studierende gewünscht hätten.

Gerade in Anbetracht der aktuellen Preissteigerungen bei Lebensmitteln und Energie stünden viele Studierende vor existenziellen Nöten, so Anbuhl.