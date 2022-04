Ob WG-Miete, das Lehrbuch für die Neurobiologie-Klausur oder der Nudelauflauf in der Mensa: Studieren ist teuer – und es ist in den vergangenen Jahren immer teurer geworden. Die Ampelregierung hat deshalb eine Reform des Bafög angekündigt und nun den ersten Teil davon auf den Weg gebracht. Am Mittwoch beschloss das Kabinett einen entsprechenden Gesetzentwurf von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP).