Andere Bereiche werden wichtiger

Neu einstellen will die BayernLB aber, in diesem Jahr etwa 50 Personen, wie Bloomberg berichtet. Demnach sucht sie vor allem Mitarbeitende für die Bereiche IT, Compliance, Regulatorik und Vertrieb. Um den Bedarf an Mitarbeitenden zu decken, soll auch die Zahl der Trainees und dualen Studierenden 2023 erhöht werden – auf etwa 60, rund 20 mehr als im vergangenen Jahr.