Startklar-Newsletter Wie fair ist die Begabtenförderung in Deutschland?

Und damit sind wir direkt in unserem Text der Woche. Denn in einem ausführlichen Stück legt unsere Autorin Caroline Becker dar, was in der Begabtenförderung falsch läuft. Die mangelnde Bekanntheit des Angebots ist dabei nur eines von vielen Themen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Helene Flachsenberg, Redakteurin SPIEGEL Start