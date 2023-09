Der Grund für die Einstellung: Verbale Äußerungen sind laut Staatsanwaltschaft unter dem Tatbestand »sexuelle Belästigung« prinzipiell nicht strafbar. In fast allen bekannt gewordenen Fällen ging es um mutmaßliche verbale Übergriffe. Der Dozent soll unter anderem »scherzhaft« in Seminaren zu Studentinnen gesagt haben, sie könnten ihre Noten mit »aussagekräftigen Nacktbildern« aufbessern. Einer Studentin soll er in einer Sprechstunde gesagt haben, sie sei »blond und dumm«. Auch in anderen Kontexten soll er Studentinnen herabgewürdigt und sexualisiert haben. Der Dozent selbst schwieg auf Anfrage zu den Vorwürfen.