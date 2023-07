Wie wird man Pflegefachkraft?

Die Ausbildung

Im Jahr 2020 wurden die getrennten Ausbildungen in der Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege zu einem Berufsbild zusammengeführt : Pflegefachfrau/mann. Die Absolvent:innen sollen Menschen aller Altersstufen betreuen können. Dafür lernen sie beispielsweise im Krankenhaus oder in der Psychiatrie. Eine Pflegeschule vermittelt theoretisches Wissen.

In Vollzeit dauert die Ausbildung drei Jahre, in Teilzeit nicht mehr als fünf. Nach zwei Jahren kann man wählen , ob man die generalistische Ausbildung fortsetzt – oder einen Abschluss in einem vertieften Bereich wie der Kinderkrankenpflege erwerben möchte.

Das Studium

In die Pflege gelangt man auch über ein Studium . Es besteht zu ungefähr gleichen Teilen aus Lehrveranstaltungen an der Hochschule und Praxiseinsätzen in den unterschiedlichen Pflegebereichen.

Nach mindestens drei Jahren schließt man es ab, dadurch erhöhen sich in der Regel die Karrieremöglichkeiten und Aufstiegschancen. Eine Übersicht über verschiedene Pflegestudiengänge gibt es hier .