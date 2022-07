Wie wird man Bäcker:in?

Wer Bäcker:in werden möchte, muss eine dreijährige duale Ausbildung absolvieren. Im Betrieb lernen die Auszubildenden das praktische Handwerk, also etwa, wie man verschiedene Teigsorten anrührt oder Gebäckstücke herstellt. An der Berufsschule haben sie Unterricht in allgemeinbildenden Fächern wie Sozialkunde sowie zu berufsspezifischen Inhalten, etwa dem Anrichten von Desserts.

Fertig ausgebildete Bäcker:innen arbeiten beispielsweise in Bäckereien oder in der Gastronomie. Laut der Jobplattform Gehalt.de verdienen sie durchschnittlich zwischen 26.300 und 33.500 Euro brutto im Jahr. Wer will, kann sich zum Bäckermeister oder zur Bäckermeisterin weiterbilden.