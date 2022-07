Ich studierte damals Psychologie, aber ich wusste: Ich will keine Psychotherapeutin werden, auch nicht in die Forschung gehen. Ich wollte etwas machen, das gleichzeitig sozial und handwerklich ist. Also probierte ich im Studium verschiedene Bereiche aus, absolvierte auch ein Praktikum in einem Bestattungsinstitut – und das passte. Nach dem Studium begann ich eine Ausbildung zur Bestattungsfachkraft, im vergangenen Jahr schloss ich sie ab. Seitdem bin ich in meinem Ausbildungsbetrieb angestellt. Als Einstiegsgehalt bekomme ich 2800 Euro brutto.