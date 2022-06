Meine Rolle kann man sich wie die einer Projektmanagerin vorstellen. S/4HANA hat mehrere Suborganisationen mit eigenen Koordinator:innen in Ländern auf der ganzen Welt. Meine Aufgabe ist es, sie dabei zu unterstützen, den Datenschutz in ihren Bereichen umzusetzen. Der internationale Aspekt gefällt mir sehr.

In meinem Job muss man gut kommunizieren können. Das ist, was ich den ganzen Tag mache – mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturen und Ländern, jüngeren und älteren. Organisationstalent braucht es auch, gerade arbeite ich mit 13 verschiedenen Koordinator:innen zusammen und muss immer wissen: Was steht in deren Bereich gerade an?