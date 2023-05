Am Anfang der dreijährigen Ausbildung habe ich vor allem gelernt, wie Hörgeräte aufgebaut sind und wie ich sie reinigen kann. Später habe ich erste Hörtests durchgeführt und Kollegen bei Kundengesprächen begleitet. An der Berufsschule ging es vor allem ums Technische: Wie hören wir überhaupt und worauf muss ich achten, wenn ich Hörgeräte anpasse? Wichtig sind also vor allem Fächer wie Mathematik, Physik und Biologie. Nach der Ausbildung konnte ich gleich unbefristet in unserer Filiale anfangen. Mein Einstiegsgehalt lag bei 2200 Euro brutto.

Normalerweise arbeite ich von 9 bis 18 Uhr, einmal im Monat auch am Samstag. Überstunden mache ich höchstens mal eine halbe Stunde, wenn ein Kunde es nicht früher in unseren Laden schafft. Mein Alltag sieht häufig so aus: Ich passe die Hörsysteme meiner Kunden an, messe ihr Hörvermögen, verkaufe Batterien und Reinigungszubehör, schaue auf Defekte. An einem vollen Tag berate ich fünf bis sechs Kunden, für jeden nehme ich mir etwa eine Stunde. Ist gerade niemand im Laden, habe ich einen klassischen Bürojob: Hörgeräte einsortieren, Kosten kalkulieren, Abrechnungen für die Krankenkassen erstellen.