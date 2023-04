Drei Tage lang hospitierte ich in der Praxis, nach dem ersten war ich schon Feuer und Flamme. Der Umgang mit den Patient:innen, die kreativen Behandlungsstrategien, die herzliche Arbeitsatmosphäre, all das gefiel mir sofort. Kurz darauf bewarb ich mich an Logopädieschulen in Hamburg und Oldenburg und wurde an der Hamburger Berufsfachschule angenommen. Heute arbeite ich in der Praxis, in der ich damals hospitierte.

Wie eine logopädische Therapie abläuft

Pro Woche habe ich etwa 16 Therapieeinheiten à 45 Minuten, hinzu kommen die Vor- und Nachbereitung, die Terminkoordination und das Schreiben von Berichten für Haus- und Kinderärzt:innen. Ich verdiene aktuell 1200 Euro brutto im Monat, arbeite aber auch nur 16 Stunden pro Woche. Mehr geht momentan nicht, denn ich absolviere parallel einen Bachelor in Logopädie an der Medical School Hamburg. Das Studium begann gleichzeitig mit meiner Ausbildung, dauert aber länger. Es vermittelt Zusatzqualifikationen in den Bereichen Neurowissenschaft und Gesundheitspsychologie; durch den akademischen Abschluss kann ich später außerdem in die Forschung gehen oder als Lehrlogopädin an einer Fachschule unterrichten.