Berufseinstieg als Orthopädietechnikerin »Es freut mich, wenn ich Menschen helfen kann«

In jeder Prothese steckt viel Arbeit: Zuerst wird ein Gipsabdruck genommen. Das ist der wichtigste Schritt, weil er die Passform der Prothese gewährleistet. Und er braucht viel Übung. Der Gips wird mindestens zwölf Stunden im Ofen getrocknet. Anschließend wandert er in den Silikonraum, wo wir die erste Schicht Silikon auftragen, die wiederum im Ofen gehärtet wird. Danach kommt die Prothese in die Werkstatt, dort bringen wir die Elektronik an, zusätzlich eine Schaumstoff-Verkleidung. Zuletzt kommt die Prothese wieder in den Silikonraum, wo wir das äußere Cover herstellen.

Teilweise sitze ich sechs Stunden lang in der Werkstatt und füge kleine Teilchen zusammen. Da ist vor allem Kommunikation gefragt, weil man oft mit mehreren Leuten an einer Prothese arbeitet. Wie lange der Herstellungsprozess für eine Prothese dauert, ist schwer abzuschätzen, im Schnitt sind es ungefähr zwei Wochen.