Berufseinstieg als Professor »Die meisten schlafen nach einer Stunde ein«

Mit der Zeit habe ich festgestellt: Niemand hört einem so lange zu. Die meisten schlafen nach einer Stunde ein. Deswegen wechsle ich jetzt Rechenaufgaben oder Praktikumsversuche mit Redezeit ab. Wenn ich merke, jemand schläft ein, stelle ich ihm eine Frage, schon ist er wieder wach.

Lieber Wissenschaft als Wirtschaft

Anders als viele andere Professor:innen an der Fachhochschule habe ich nie in der Wirtschaft gearbeitet, sondern seit meinem Elektrotechnik-Studium geforscht, zuletzt als Doktorand am Fraunhofer-Institut in Erlangen. In der Wirtschaft könnte ich zwar mehr Geld verdienen. Und auch bei einem Autohersteller könnte ich E-Mobilität weiterentwickeln. Aber am Ende würde immer ein Produkt stehen, das jemand kaufen soll.