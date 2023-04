Berufseinstieg als Regisseurin »Ich habe gelernt, dass es noch mehr gibt als den Tatort«

Inzwischen wohne ich seit zwei Jahren wieder in meiner Heimatstadt Berlin. In meinem ersten Jahr als freiberufliche Regisseurin war wegen Corona noch vieles eingeschränkt, aber 2022 konnte ich zum ersten Mal voll arbeiten: Ich drehte ein Musikvideo, eine Werbung und einen Socialspot, war mit meinem Kurzfilm ›Nicht die 80er‹ auf internationalen Filmfestivals und habe begonnen, an einem Langfilm zu schreiben. Den will ich am Ende als Abschlussarbeit an der Filmakademie einreichen. Dass die erst Jahre später fertig wird, ist im Regiestudium üblich.

In fast allen meinen Projekten habe ich die Drehbücher selbst geschrieben, das habe ich auch an der Filmakademie gelernt. Das Schreiben meines Langfilms wäre eigentlich ein Vollzeitjob, momentan mache ich das aber noch unbezahlt. Um die Finanzierung muss ich mich selbst kümmern, dafür bin ich gerade im Gespräch mit TV-Sendern und einer Produktionsfirma.